Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanul care initial fusese declarat mort, in urma prabusirii podului din apropiere de Genova, dar care de fapt fusese internat in coma profunda de gradul IV intr-un spital italian, a decedat sambata.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanul care initial fusese declarat mort, in urma prabusirii podului din apropiere de Genova, dar care de fapt fusese internat in coma profunda de gradul IV intr-un spital italian, a decedat sambata, scrie Mediafax. ...

- In continuarea informațiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabușirii unei porțiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Cetațeanul roman ranit in urma prabușirii viaductului…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat faptul ca romanul aflat in coma dupa prabusirea unui pod din orasul Genova a murit. Cetateanul roman avea 36 de ani. Bilantul victimelor a ajuns la 43, potrivit presei italiene.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanul care initial fusese declarat mort, in urma prabusirii podului din apropiere de Genova, dar care de fapt fusese internat in coma profunda de gradul IV intr-un spital italian, a decedat sambata.

- Miercuri seara, Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca primul dintre cetațenii romani declarat ca decedat de catre autoritațile italiene este in viața. Barbatul este internat in coma profunda de gradul IV, la o unitate medicala din Genova.

- Gorjeanul Marian Roșca, despre care autoritațile italiene au anunțat ca a murit in tragedia de la Genova, este in viața. Barbatul este in stare grava, in spital, cu foarte multe traumatisme, in coma profunda de gradul IV. (Cele mai bune oferte laptopuri) Informația a fost confirmata și de Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat ca un roman a murit in urma prabusirii segmentului de autostrada, in apropiere de Genova, informeaza Mediafax. Operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in desfasurare. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa…