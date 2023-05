Stiri pe aceeasi tema

- Etapa dramatica in Serie B! Echipa romanilor Dennis Man si Valentin Mihaila, Parma, a prins in-extremis locul 4 dupa ultima etapa din Serie B. Astfel, Parma va juca in semifinale in playoff-ul de promovare in Serie A. Palermo a ratat dramatic calificarea in playoff, intr-un meci transmis LIVE exclusiv…

- Palermo – Cosenza 0-0, intr-un meci care a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO exclusiv in AntenaPLAY. Echipa la care Nedelcearu si Pigliacelli au fost titulari s-a incurcat, acasa, in ultimul meci din etapa a 32-a din Serie B. Palermo avea nevoie de victorie pentru a ramane aproape de Pisa, echipa…

- Anglia – Brazilia 1-1 (4-2 d.l.d), in Finalissima 2023. Imaginile bucuriei cu jucatoarele nationalei Angliei, in momentul in care au primit medaliile si trofeul. Finalissima 2023 a fost exclusiv in AntenaPLAY. Anglia si Brazilia au oferit un show total pe Wembley si exclusiv in AntenaPLAY. Gazdele au…

- Stoperii Radu Dragușin (21 de ani) de la Genoa și Ionuț Nedelcearu (26) de la Palermo sunt printre jucatorii cu cele mai multe minute bifate in acest sezon din Serie B. Liga a doua italiana a publicat pe rețelele de socializare numele celor mai utilizați 5 jucatori din actuala stagiune. Locul 2 e ocupat…

- George Pușcaș (26 de ani) a resimțit durere la genunchi sambata, inainte de meciul dintre Brescia și Genoa, scor 0-3, și nu a prins foaia de joc. GSP a aflat ca Louis Munteanu (20) il va inlocui pe atacantul din Serie B in lotul național pentru meciurile din aceasta luna. Selecționerul Edi Iordanescu…

- Nebunie totala in Palermo – Modena 5-2. Echipa lui Ionut Nedelcearu a avut o revenire incredibila si a reusit sa marcheze de 4 ori in a doua repriza. Dupa inceputul de meci de cosmar, Ionut Nedelcearu a avut o prestatie sigura in a doua repriza. La pauza, Modena o conducea pe Palermo cu 2-1. Echipa…

- Palermo – Modena 5-2, meciul din etapa a 30-a din Serie B, a fost LIVE EXCLUSIV in AntenaPLAY, si in format LIVE TEXT pe AS.ro. Ionut Nedelcearu a fost titular intr-un ultim meci tare inainte de a ajunge la nationala Romaniei. Fundasul central de 26 de ani este pe lista preliminara a lui Edi Iordanescu.…

- Meciul Cagliari – Genoa 0-0 a putut fi urmarit exclusiv in AntenaPLAY! Remiza in Serie B, dupa un meci intens! George Pușcaș a semnat doua ocazii mari de gol pentru oaspeți, in prima repriza a duelului din etapa cu numarul 27 din liga a doua italiana. Radu Dragușin a luat cartonaș galben, in timp ce…