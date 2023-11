Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea New South Wales si Universitatea Tehnologica din Sydney au descoperit modul in care celulele canceroase reusesc sa eludeze o terapie obisnuita impotriva cancerului.

- Balul „Dovleacul Roz”, acțiunea caritabila ajunsa la a șaptea ediție și, astfel, deja devenita tradiție in Timișoara, va fi organizat și in acest an de Asociația OncoHelp. Fondurile stranse vor fi folosite pentru achiziționarea unor infuzomate, echipamente medicale esențiale in tratamentul pacienților…

- Cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului la San, Organizația de femei a PNL Oradea, a desfașurat duminica, 1 octombrie, o acțiune de conștientizare a pericolului pe care il reprezinta acest tip de cancer.

- Toti cei 118 participanti la “Superliga de Sah” au purtat tricouri roz cu mesajul “Sah mat cancerului!” in ultima zi a competitiei, la initiativa Fundatiei Superbet, partener strategic al Federatiei Romane de Sah, potrivit news.ro.Competitia, care s-a derulat in perioada 23-29 septembrie, la Eforie…

- Pe 13 octombrie 2021, mijlocasul echipei engleze de fotbal Bournemouth, internationalul galez David Brooks, a fost diagnosticat cu limfom Hodgkin de gradul 2. La varsta de 24 de ani, cariera acestuia s-a intrerupt brusc. "Sper sa ma pot intoarce curand la fotbal", spunea jucatorul, care la doi ani de…

- Compania franceza de biotehnologie OSE Immunotherapeutics a prezentat luni rezultatele pozitive ale vaccinului sau terapeutic Tedopi in cazul pacientilor cu cancer pulmonar avansat, demonstrand o reducere a riscului de deces in comparatie cu chimioterapia, relateaza AFP.

- O noua metoda de tratament a fost dezvoltata pentru pacienții cu afecțiuni oncologice. Este vorba de o injecție care ar inlocui tratamentul intravenos primit de pacienți care dureaza e la 30 de minute la pana la o ora. Administrarea injecției dureaza doar 7 minute ceea ce ar reduce considerabil…

- Pasionat de ciclism, locotenent-colonel George Dragoș Dedu, component in cadrul BikeXpert Racing Team a obținut un rezultat notabil la concursul anual “Cheia MTB Challenge” – tura lunga “2 munți”, clasandu-se pe locul I, la categoria Master 2 (40 – 49 de ani). Concursul de mountain bike s-a desfașurat…