- Litoralul romanesc de la an la an sufera schimbari climatice. Cele mai recente previziuni sugereaza ca temperaturile medii ale aerului pot ajunge la valori intre 2 și 4˚C. Schimbarile vor avea loc pana in anul in 2100. Temperatura apei din Marea Neagra de-a lungul anilor a suferit schimbari dramatice,…

- Mafia lemnului nu iarta! Cu o piața anuala de miliarde de euro și interese politice uriașe, piața lemnului face victime. Ministrul Doina Pana a fost otravita cu mercur.. Activiștii de mediu sunt batuți crunt cand descopera defrișarile ilegale. Este și cazul lui Gabriel Paun, dar dosarul treneaza din…

- ”Stiati ca Romania are o nava de cercetari marine? Mare Nigrum. O nava de pescuit oceanic careia i s-a schimbat in mod fericit destinul. In curand va implini 50 de ani. Mare Nigrum este folosita la cercetari de nivel mondial din punctul de vedere al nivelului stiintific”, a scris, duminica, pe Facebok,…

- Schimbarile climatice ar fi putut juca un „rol cheie” in transmiterea noului coronavirus la oameni prin conducerea mai multor specii de lilieci purtatori de patogeni in contact mai strans, preciceaza autorii unui nou studiu.

- Un tribunal din Paris a condamnat statul francez pentru ca nu a avut o abordare potrivita in ceea ce privește criza climatica și ca nu și-a respectat promisiunile de a combate emisiile de gaze cu efect de sera, relateaza The Guardian. In decizia considerata istorica, instanța a gasit statul vinovat…

- „Votul pentru clima al oamenilor din intreaga lume”, lansat de PNUD, arata ca 64% dintre respondenți considera ca schimbarile climatice sint o urgența globala și trebuie abordate chiar și in condițiile pandemiei de COVID-19. In Moldova, 61% dintre tinerii sub 18 ani impartașesc aceasta parere. PNUD…

- Planeta se va confrunta cu un viitor cumplit, extincție in masa a vietaților, un declin al sanatații indivizilor și tulburari sociale puternice generate de schimbarile climatice, avertizeaza o echipa internaționala de cercetatori, conform The Guardian care citeaza un articol de specialitate, publicat…

- PNUD Moldova adera la o campanie globala pentru a indemna oamenii sa voteze acțiunile prioritare pe care trebuie autoritațile sa le intreprinda neintirziat pentru a atenua schimbarea climei. Misiunea 1,5 iși propune sa apropie cetațenii și guvernele pentru a intensifica acțiunile climatice ambițioase,…