- Epidemia noului coronavirus ar fi inceput inca de la mijlocul lui septembrie, iar Wuhanul ar putea sa nu fie locul in care a aparut, sustine un cercetator care examineaza originea bolii, relateaza Newsweek.

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari europene.

- Epidemia de coronavirus afecteaza deja economia mondiala, in general, și industria auto, in special. Asta pentru ca multe fabrici auto importa componente din China, iar uzinele de acolo sunt deja inchise de aproape o luna din cauza epidemiei, scrie Reuters.comFiat-Chrysler a anunțat suspendarea temporara…

- O echipa de cercetatori de la Imperial College London sustine ca se numara printre primele care au testat pe soareci vaccinuri contra noului coronavirus si spera sa aiba un vaccin disponibil pana la sfarsitul anului, dupa cum a afirmat unul dintre acesti specialisti, citat marti de AFP. Epidemia de…

- Ceretatorii de la universitatea Imperial College din Londra spun ca, dupa ce a fost elaborat vaccinul și testat pe animale, acesta poate sa fie testat și asupra oamenilor, din vara aceasta, anunța Agerpres.Responsabilul cercetarii, Robin Shattock, a subliniat ca dupa ce a fost elaborat un potential…