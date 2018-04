​Generația Bumerang. Unul din 6 tineri romni se ntorc să locuiască cu părinții din cauza problemelor financiare Sunt numiți generația Bumerang. Tineri care pleaca la studii sau iși gasesc un job și se muta din casa parinteasca, ceea ce oricum demult visau dar care se re-intorc in cuibul parintesc. Pentru unul din 6 aventura se incheie rapid din cauza lipsei banilor ,de cele mai multe ori. Andrei este unul dintre aceștia. Se mutase cu prietena lui in chirie, amandoi aveau joburi și parea sa le mearga bine. Andrei și-a pierdut insa locul de munca și nu mai avea resurse pentru a participa la plata chiriei. A stat un an pe banii prietenei, pana cand aceasta a pus piciorul in prag. Ori iși ia un job, ori pleaca.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea probelor din ultima editie „Exatlon“, prezentatorul Cosmin Cernat a facut un anunt neasteptat pentru cei din fata micilor ecrane: Anca Surdu este nevoita sa paraseasca competitia din cauza unor probleme medicale.

- Banuiti de furt, identificati de politisti Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au identificat duminica, 18 martie a.c., cinci tineri, cu varste intre 14 și 18 ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari a rezultat faptul ca, in noaptea de 16/17…

- Potrivit rezultatelor Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare. Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din…

- Inapoi la parinti... Un sfert dintre românii aflati într-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data înapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti.…

- Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din Romania, situatia lor financiara a fost un motiv de a continua sau de a pune capat unei relatii sentimentale, in timp ce, in cazul femeilor, procentul a fost de 11%. In plus, 25% dintre romanii intervievati au afirmat ca, din…

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018.

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti. Conform cercetarii, in cazul…

- Inevitabilul s-a produs in cele din urma pentru echipa de handbal masculin HC Odorheiu Secuiesc. Chinuita de probleme financiare și ramasa fara susținerea financiara a deputatului Attila Verestoy, decedat saptamana trecuta, oficialii echipei au luat decizia de a retrage echipa din campionat. ''Va aducem…