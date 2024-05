Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape un an petrecut in arestul preventiv, Vlad Pascu incearca din nou sa se elibereze! Șoferul drogat, care i-a ucis pe cei doi tineri in 2 Mai, a solicitat inlocuirea masurii arestului preventiv. Iata cand va afla daca va fi sau nu lasat sa plece acasa.

- A fost o zi tensionata la Judecatoria Mangalia! Vlad Pascu și parinții tinerilor pe care i-a ucis au dat ochi in ochi pentru prima data dupa tragedie. Este incredibil cum arata șoferul drogat, dupa aproape un an petrecut in arest. Iata cele mai noi imagini cu Vlad Pascu! Schimbarea este radicala!

- Vlad Pascu ar putea sa iși afle astazi sentința, caci are loc un nou proces in cazul tragediei din 2 Mai, despre care s-a spus ca ar ptea fi și ultimul. Pana atunci, insa, șoferul drogat a mai primit o lovitura. A fost sancționat dur de conducerea inchisorii, dupa ce a dat interviu direct din arest.…

- Marți, Tribunalul Constanța a judecat cererea lui Vlad pascu de punere in libertate. In sala de judecata, Pascu a precizat ca ii pare rau pentru ceea ce s-a intamplat și „ca nu este un pericol social”.„S-a creat o confuzie aici, in legatura cu prezența fizica a inculpatului. Nu este de dreptul de alege…

- In aceasta seara, in timpul protestului organizat in Piața Victoriei, fata de modul in care se desfasoara procesul lui Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi tineri in 2 Mai, tatalui lui Sebi, unul dintre tinerii morți in accident, i s-a facut rau. Barbatul ar fi fost luat cu ambulanța și transportat la…

- Un barbat a fost la un pas de moarte, in Galați! Un criminal, care recent a fost elimberat din inchisoare, a amenințat ca il va ucide pe vecinul sau și a vrut sa ii arunce casa in aer. Un polițișt a incercat cu disperare sa il opreasca.

- Tatal victimei spune ca este vorba despre vanzatoarea care l-a vazut pe Pascu cu puțin timp inainte de accident și care a declarat ca acesta se afla sub influența drogurilor.Ștefan Dragomir lasa de ințeles ca tacerea femeii a fost cumparata cu bani de catre apropiații lui Vlad Pascu.De asemenea, conducerea…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia a solicitat stramutarea dosarului in care este implicat Vlad Pascu, cel care a produs accidentul tragic din 2 Mai, in urma caruia au murit doi tineri. Cererea a fost inregistrata, marți, la Curtea de Apel Constanța, iar termenul este fixat pe 2 aprilie 2024.…