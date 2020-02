Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian Hassan Rouhani a avertizat miercuri ca militarii europeni din Orientul Mijlociu ar putea fi in pericol, dupa ce Marea Britanie, Franța și Germania au activat mecanismul privind posibila incalcare de catre Teheran a Acordului nuclear, relateaza site-ul The Associated Press.Este…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat joi Statele Unite ca risca un 'raspuns periculos' daca incearca alte interventii in regiune, transmite dpa. Iranul a replicat cu tiruri de rachete impotriva unor baze cu soldati americani la asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un…

- Atacurile iraniene cu rachete impotriva unor tinte americane in Irak nu au vizat uciderea de militari americani, ci au incercat sa provoace pagube 'masinariei militare' a Washingtonului si au reprezentat inceputul unei serii de atacuri in regiune, a declarat Amir Ali Hajizadeh, seful Fortei…

- Un comandat iranian a spus ca asalturile cu rachete asupra țintelor americane în Irak nu au vizat sa ucida soldați americani, ci a cautat sa distruga ”mașinaria militara” a Washingtonului și au fost începutul unei serii de atacuri în regiune, relateaza o televiziune de…

- Canada a anuntat marti ca o parte din cei 500 de militari ai sai stationati in Irak vor fi transferati temporar in Kuweit din motive de securitate, din cauza temerilor legate de posibilele actiuni de retaliere din partea Teheranului in urma uciderii generalului Qassem Soleimani, vineri, la Bagdad,…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- Asasinarea tintita a generalului iranian Qassem Soleimani, emisarul Republicii Islamice Iran in Irak, intr-un raid american reprezinta "o escaladare periculoasa in violenta", a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, informeaza AFP, dpa si Reuters. "America - si…

- Puternicul general Qassem Soleimani, ucis vineri la Bagdad intr-un raid american, era unul dintre cele mai populare personaje in Iran și considerat un adversar redutabil al Statelor Unite și al aliaților sai, potrivit AFP.