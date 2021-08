Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au incheiat misiunea in Afganistan, dupa 20 de ani. La bordul ultimului avion american care a decolat de pe aeroportul din Kabul s-au aflat ambasadorul Ross Wilson si generalul Chris Donahue.

- Ultimul militar american care a parasit Afganistanul a fost generalul-maior Chris Donahue, comandantul Diviziei 82 Aeropurtata, structura care s-a ocupat de securitatea aeroportului și evacuarea persoanelor. Au fost evacuați peste 123.000 de civili, in cea mai mare misiune de acest fel din istorie.…

- Ambasadorul american la Kabul, Ross Wilson, si un general, Chris Donahue, au fost ultimii americani care au parasit tara. „Ultimul avion C-17 a decolat de pe aeroportul din Kabul pe 30 august, la orele 19:29 GMT...

- Ultimii soldati americani au parasit Afganistanul dupa un razboi de 20 de ani, a anuntat luni Pentagonul, noteaza AFP. "Ultimul avion C-17 a decolat de pe aeroportul din Kabul pe 30 august", la orele 19:29 GMT, a declarat intr-o conferinta de presa generalul Kenneth McKenzie care conduce comandamentul…

- Talibanii vor anunța un nou guvern pentru Afganistan saptamana viitoare și se așteapta ca turbulențele economice și deprecierea valutara care au urmat preluarii administrației in urma cu doua saptamani sa dispara rapid, transmite Reuters. Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii,…

- Trupele americane vor continua pana "in ultimul moment" operatiunile de evacuare de la Aeroportul din Kabul, a anuntat vineri Departamentul american al Apararii, conform Agentiei France-Presse. "Vrem sa final...

- In Afganistan mai sunt 27 de cetațeni romani, dupa ce 16 au reușit sa paraseasca zona in noaptea de luni spre marți, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Impreuna cu ministerul Apararii și Forțele Aeriene Romane au fost parcurse in regim de urgența, pe parcursul zilei de luni și al nopții…

- Pakistanul a redeschis luni un punct vamal important cu Afganistanul. Punctul de trecere al frontierei se afla intr-o zona controlata de talibani. Conform Reuters, vama Chaman-Spin Boldak, un port cheie pentru Afganistan, fusese inchis de catre Pakistan, la inceputul acestei luni, din cauza luptelor…