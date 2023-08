Stiri pe aceeasi tema

- Cetațeanul german, identificat de procurori sub numele de Thomas H., este un ofițer al agenției de achiziții militare. El a fost arestat sub suspiciunea ca a transmis date secrete catre serviciile de informații rusești, relateaza Reuters, citand biroul procurorului federal.„Procuratura federala a arestat…

- Alerta de averse torențiale! Autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert și este valabil de la 20:45 pana la 21:30. “Avertizare meteo-intensificari ale vantului, vijelie puternica, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni medii și mari, averse torențiale care vor cumula local 30 l/mp”, se arata…

- Papa Francisc a ținut un discurs dupa naufragiul dezastruos al unei ambarcațiuni cu migranți in largul Greciei, care a provocat moartea a cel puțin 78 de persoane dintre sutele inghesuite intr-o barca de pescuit. Cuvintele Suveranului Pontif au fost rostite dupa ce bilanțul victimelor dezastrului s-ar…

- Membri ai Fortelor Aliate Democrate (ADF), o grupare ugandeza cu sediul in estul Congo care a jurat credinta fata de SI, au atacat scoala secundara Lhubirira din Mpondwe, incendiind un dormitor si furand alimente vineri seara tarziu, a spus politia.Aceeasi sursa a indicat ca, pana in prezent, sunt 25…

- Carlos Alcaraz spune ca ar fi „un vis” sa joace la dublu cu Rafael Nadal la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam, și-a anunțat saptamana trecuta intenția de a se retrage din tenisul profesionist in 2024. In 2024, Nadal are ca prioritate pregatirea pentru…

- Mai multi israelieni au fost arestați in Emiratele Arabe Unite(EAU) pentru uciderea unui compatriot, au anuntat miercuri seara autoritatile din Dubai, noteaza AFP. „Politia din Dubai a facut cunoscut ca a arestat mai multi israelieni dupa ce au agresat si au cauzat moartea unui alt cetatean israelian”,…