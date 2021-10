Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Nicolae Ciuc[, propus pentru aceasta funcție de liberali. „Discuțiile de astazi au fost considerabil mai bune, dupa parerea mea, decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție reala. Acum criza politica…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa in care a anunțat concluziile consultarilor cu partidele. „Tocmai am incheiat consultarile cu partidele. Discuțiile de azi au fost considerabil mai bune decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție…

- Prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu anunta ca Florin Citu este propunerea de premier cu care liberalii vor merge la consultarile de joi cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui nou prim-ministru, informeaza AGERPRES . “Decizia BEx al PNL, luata in unanimitate, e una clara: propunerea…

- Prim-vicepreședintele PNL Iulian Dumitrescu a declarat miercuri, 20 octombrie, ca propunerea de prim-ministru cu care liberalii vor merge joi la consultari, la Cotroceni, este Florin Cițu. Noua runda de negocieri va avea loc in contextul in care guvernul Cioloș nu a reușit sa treaca de Parlament.„Decizia…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Dacian Ciolos in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului a avut…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș candidat la funcția de prim-ministru, in urma consultarilor cu partidele parlamentare. „Am avut astazi consultari cu formațiunile parlamentare dupa ce Guvernul a fost demis. In toate discuțiile am reiterat importanța unor…

- Președintele Klaus Iohannis avut consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru. Șeful statului a discutat, pe rand, cu reprezentanții PNL, PSD, USR, AUR, UDMR și ai minoritaților naționale. La final, seful statului a decis ca Dacian Ciolos sa fie premier. Klaus Iohannis,…

- Florin Citu a fost propus de catre Partidul National Liberal pentru funcția de prim-ministru, aceeasi din care a fost demis la inceputul acestei saptamani. Decizia a fost luata in unanimitate in sedinta Biroului Executiv Național de joi seara. Primele consultari cu președintele Klaus Iohannis vor avea…