- Ian Bremmer, președintele Eurasia Group, a facut o retrospectiva a saptamanii punctand momentele cheie de importanța la nivel global. Casa Alba acuza Arabia Saudita ca ajuta Rusia și ii constrange pe producatorii de petrol OPEC Saptamana trecuta, grupul OPEC+ de producatori de petrol a decis sa-și reduca…

- Batalia pentru Crimeea va fi „dificila” pentru armata ucraineana in cazul in care va ajunge in situația de a elibera peninsula din Marea Neagra, apreciaza fostul comandant al trupelor americane in Europa, generalul in rezerva Mark Hertling.

- Comisarul militar al regiunii ruse Khabarovsk a fost demis din funcție dupa ce jumatate din personalul nou mobilizat a fost trimis acasa, deoarece nu indeplinea criteriile de recrutare, a declarat luni (3 octombrie) guvernatorul regiunii. Prima mobilizare a Rusiei de la cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- O noua dilema europeana: sa acceptam sau nu un preconizat val imens de refugiați ruși tineri care fug de mobilizarea la razboi decretata de Putin? Dilema europeana cu pricina nu a fost starnita de vreo decizie unanima luata la Bruxelles. Ea a aparut in spațiul public odata cu declarația strict personala…

- "Mobilizarea partiala" a Rusiei pentru razboiul din Ucraina a inceput haotic, pe fondul protestelor, al greselilor de redactare si al exodului de cetateni care fug din Rusia, in timp ce Kremlinul inaspreste regulile privind sustragerea de la ordinele militare, transmite CNN. Peste 8.500 de rusi au…

- "Cum poate afecta (mobilizarea parțiala - n.r.) cursul razboiului? Doar in sensul ca, acum, acest lucru impinge Rusia spre probleme in interiorul tarii. Fiindca toți rușii care au vrut sa participe la ostilitați sunt deja pe campul de lupta, pe teritoriul Ucrainei", a declarat Selezniov intr-un comentariu…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al Rusiei, a publicat miercuri o inregistrare video in care el apare - batjocoritor - in timp ce taie lemne pentru a ajuta Europa "sa nu moara de frig" in iarna care se apropie.

- Fostul comandant al trupelor SUA in Europa, generalul in rezerva Ben Hodges, apreciaza ca asistam la inceputul sfarșitului Rusiei și invita Occidentul sa fie pregatit pentru aceasta evoluție.