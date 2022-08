Valtoarea Mureseana Festival brings public over 300 programmes

More than 300 programmes in over 20 locations in Targu Mures will take place, starting Tuesday, for six days, as part of the 9th edition of the Valtoarea Mureseana (Mures Whirlpool) Festival. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… [citeste mai departe]