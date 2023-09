Romania va dobori dronele Rusiei. Generalul Gheorghița Vlad, locțiitor al șefului Statului Major al Apararii de la București, a anunțat ca forțele armate vor intra in acțiune pentru doborarea dronelor rusești, daca va fi necesara protejarea teritoriului Romaniei. Aproximativ 600 de militari au fost trimiși in regiunea Delta Dunarii și au fost instalate sisteme radar. “Va depinde de nivelul de amenințare, suntem pregatiți sa folosim toata puterea noastra militara pentru a apara teritoriul Romaniei. Am dislocat mai multe radare și am luat masuri suplimentare, am discutat despre asta cu aliații noștri…