- Astazi, in Ajun de Sfantul Nicolae, Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, prin preotul misionar Iulian Raicovici, de la capela din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau, a imparțit daruri copiilor internați in Secția de Pediatrie și Chirurgie Pediatrica. „Ce poate fi mai frumos decat sa vezi zambete…

- Astazi, 19 noiembrie 2022, un pacient in varsta de 47 de ani, internat in sectia Medicina Interna a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru ingestie voluntara de medicamente (tentativa de suicid), s-a aruncat din salonul unde era internat, la etajul IV. Pacientul a suferit multiple traumatisme…

- Baroul Buzau, in colaborare cu Uniunea Naționala a Barourilor din Romania (UNBR), organizeaza, in data de 24 octombrie, Conferința de lansare a ediției a II-a a Proiectului „Fii avocat in școala ta” (FAST), proiect ce are in vedere facilitarea accesului la cunoștințe elementare de drept in randul copiilor…

- Este al treilea an consecutiv cand micuții de la Gradinița ERINO vand produse pe care le fac cu manuțele lor, iar fondurile stranse la Targul caritabil „Dorințe implinite” vor fi donate Secției de Pediatrie a SJU Buzau. Prichindeii au lansat buzoienilor invitația de a participa vineri, 21 octombrie,…

- Secția de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau a trecut, in ultimii ani, printr-un amplu proces de modernizare. Printr-un proiect finanțat prin fonduri europene, s-au achiziționat mobilier – paturi noi și noptiere prevazute cu masuțe de servit masa – dar și aparatura medicala noua…

- Finantat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara:8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritate de investitie: 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitațile…

- Spitalul Județean de Urgența Buzau se confrunta cu o criza acuta de personal, motiv pentru care Secția de Cardiologie a unitații medicale a fost inchisa pentru o saptamana, dupa ce ambii medici care mai ramasesera pe posturi și-au dat demisia. In tot acest timp, numarul buzoienilor care s-au prezentat…

- Polițiști ai Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, au desfașurat astazi, 14 septembrie, o acțiune de educație rutiera la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Vizita polițiștilor a avut scopul de a preveni accidentele rutiere și de a-i informa pe copiii internați in…