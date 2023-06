Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a anunțat ca, din cauza unei erori contabile, a supraestimat cu 6,2 miliarde de dolari valoarea finanțarii pentru muniții, rachete și alte echipamente militare trimise Ucrainei, a declarat marți, 21 iunie, un purtator de cuvant, relateaza Reuters și CNN.Eroarea contabila include anii fiscali…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele patru luni din 2023, cu 4,6%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 2.286 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele 2.286 de societati…

- Valoarea actiunilor Nvidia s-a triplat in mai putin de opt luni, reflectand cresterea interesului pentru inteligenta artificiala ca urmare a progreselor rapide ale inteligentei artificiale generative, care se poate implica in conversatii asemanatoare oamenilor si poate crea orice, de la glume la poezie.…

- Romania va cumpara doua submarine franceze Scorpene pentru aproximativ doua miliarde de euro, potrivit unei decizii a birourilor reunite ale Parlamentului European. In Romania, comisiile de Aparare din Camera Deputaților și Senat au dat unda verde, pentru inceperea negocierilor in cazul celor trei programe…

- In primele trei luni ale anului 2023, in Romania au fost inființate un numar de 1.809 de firme cu capital strain, cu 10,3% mai multe decat in perioada similara a anului trecut, conform datelor furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 1.809 de societati noi aveau un capital…

- Acțiunile companiei-mama Google, Alphabet, au scazut luni cu 4% luni, ștergand 55 de miliarde de dolari din valoarea de piața a entitații juridice, dupa ce un articol din ziarul New York Times sugera ca piața motoarelor de cautare de pe dispozitivele mobile se confrunta cu o concurența mai acerba, scrie…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 4% in primele doua luni din 2023, la 1,98 miliarde de euro, comparativ cu 1,903 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis joi AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele doua luni din 2023, cu 219%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 1.182 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele 1.182 de societati…