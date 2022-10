Astazi, sambata 22 octombrie, generalul Radu Teodoru, ultimul aviator veteran din al doilea razboi mondial se va afla din nou in Ploiești. Incepand cu ora 11.00, Radu Teodoru va fi prezent la Palatul Culturii, in cadrul zilei festive de inchidere a Saptamanii Forțelor Aeriene la Ploiești, acțiune desfașurata sub egida ”Acei oameni minunați și mașinile […]