Stiri pe aceeasi tema

- Pro TV readuce Clanul in programele sale, serialul de televiziune al carui prim sezon a fost lider absolut de audiența. Dupa un prim sezon ce s-a incheiat cu multa tensiune și suspans, postul de televiziune anunța un nou sezon al superproducției despre lupta dintre bine și rau, in cazul scenariului…

- Mihai Costea (34 de ani) a semnat cu Viitorul Daești, formație aflata pe locul 5, dupa 15 etape, in Seria a 6-a din Liga 3. Fostul jucator de la Universitatea Craiova, echipa dezafiliata in 2011, și FCSB a semnat un contract valabil pana la finalul acestui sezon, dupa ce in prima parte a anului a jucat…

- Doi barbati din Braila, cercetati pentru sustragere de cabluri de telecomunicatii, furt care a dus, saptamana trecuta, la distrugerea retelei de telefonie fixa de la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila, au fost arestati la domiciliu, informeaza IPJ Braila, potrivit Agerpres. Cei doi barbati…

- . Ziua Culturii Romane, sarbatorita in fiecare an pe data de 15 ianuarie, va fi marcata la Carei printr-o serie de evenimente ce vor debuta vineri, 13 ianuarie 2023. Astfel, in cursul dimineții vor fi depuse coroane de flori la busturile personalitaților culturale locale romanești. Tot vineri, 13 ianuarie…

- CS Tunari, liderul din Liga 3, Seria 4, l-a convins sa semneze pe Claudiu Herea (32 de ani, mijlocaș ofensiv), ultima data la Metaloglobus. CS Tunari are ca obiectiv promovarea in eșalonul secund și muta semnificativ la capitolul transferuri. Claudiu Herea a semnat cu CS Tunari Primele doua achiziții…

- In satele din zona Moldovei, de Craciun, gospodinele continua sa pastreze cu sfintenie o reteta veche din mosi-stramosi. Este vorba de „scutecele lui Iisus” sau „pelincuțele Domnului”, un desert tradițional.

- In perioada 25-27 octombrie 2022 la CamigliatelloSilano- Italia, in Parcul Natural și Rezervația Biosferei Sila din Italia s-a desfașurat cea de-a XII-a ediție a „Convenției Europene a Muntelui” și „Adunarea Generala a Asociației Europene a Zonelor de Munte – EuroMontana”, Maramureșul, ca nou membru…

- De multe ori, carțile au fost sursa de inspirație pentru apariția unor filme de top. Pornind de la carți s-au realizat ulterior filme de succes precum cele din seria Harry Potter, Jumanji ori The Lord of The Rings, care au milioane de oameni in toata lumea. Harry Potter Aceasta franciza de succes din…