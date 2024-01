Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 5 februarie, Geanina Ilies revine pe micile ecrane, la pupitrul Stirilor Antena Stars. Aceasta va aduce pe micile ecrane noutatile din zona mondena, zilnic, de luni pana duminica, de la ora 14.00, la Antena Stars. Live-uri de la principalele evenimente mondene, dar si de la cele mai importante…

- Vești bune pentru toți cei care o iubesc pe Anamaria Prodan. Celebra impresara revine permanent la TV, dupa o pauza destul de lunga de la apariția in show-uri televizate. Care este emisiunea in care va aparea și de cand o putem vedea pe vedeta pe micile ecrane. Anamaria Prodan, din nou pe micile ecrane…

- Corina Bud, in varsta de 43 de ani, a stat in ultimii ani departe de televiziune, preferand sa se concentreze pe educația fiului ei, Robin. Artista revine pe micile ecrane, chiar in noaptea dintre ani, la Pro TV, și susine ca momentul ei este unul dintre cele mai spectaculoase, motiv pentru care toata…

- Eugenia Șerban este una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe din Romania. Este cunoscuta atat pentru activitatea ei ca actrița de teatru cat și cea de televiziune. In exclusivitate pentru Playtech Știri, Eugenia Șerban ne-a spus motivul pentru care nu a mai aparut pe micile ecrane. Eugenia…

- Incepand din 30 noiembrie, un nou personaj cu totul inedit in universul serialului Lia – Sotia sotului meu isi va face aparitia in povestea care ține milioane de telespectatori in fața micilor ecrane, in fiecare joi, de la 20:30. Cristina Ciobanasu o va interpreta pe Anastasia (Sia), o tanara care apare…

- Dupa o perioada de absența, și cu fanii ingrijorați, Amna a decis sa revina pe micile ecrane, invitata fiind in platoul emisiunii ”La Maruța”. Astfel ca fanii au aflat ce a mai facut vedeta, iar Amna a vorbit despre intervenția chirurgicala de urgența. Amna revine pe micile ecrane, ”La Maruța” Una din…

- Avem vești bune pentru fanii lui Chuck Norris! Dupa 11 ani de cand a spus "adio" de la cinematografie actorul in varsta de 83 de ani revine in forța pe micile ecrane. Mai exact, acesta va aparea intr-un film mult așteptat in intreaga lume, intitulat „Agent Recon”.