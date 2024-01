Geană, la SCM Zalău SCM Zalau a efectuat primul transfer al iernii, reusind sa ajunga la un acord cu tanarul de 18 ani, Mario Geana. Acesta a facut junioratul la FCSB, fiind inclus si in lotul echipei de seniori intr-un meci din Cupa Romaniei. Din dorinta de a avea cat mai multe minute jucate si la nivel de seniori, Geana s-a transferat in vara anului trecut, sub forma de imprumut, la Unirea Dej, formatie din Liga a II-a. Pentru clubul dejean, tanarul fundas dreapta a evoluat in doar sapte partide, totalizand 251 de minute,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

