- In data de 22 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.701 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 390 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- Pana astazi, 7 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.706.882 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.159 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.496.473 de pacienți au fost declarați…

- In cursul dimineții de astazi, 25 septembrie 2021, au mai fost confirmate inca 145 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 36.230. In intervalul 24.09.2021 (10:00) – 25.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 121 de decese (61 barbați și 60 femei), ale unor…

- Un tanar de 26 de ani, care nu era cunoscut cu boli grave și nu era vaccinat, a murit de COVID-19, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 20.09.2021 (10:00) – 21.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 129 de decese (57 barbați și 72 femei), ale unor pacienți infectați cu noul…

- Pana astazi, 35.721 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 20.09.2021 (10:00) – 21.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 129 de decese (57 barbați și 72 femei),ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din: Alba, Arad, Argeș,…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.648 de cazuri noi de coronavirus și 47 de decese ale unor pacienți bolnavi de COVID-19, anunța autoritațile sambata. Internarile in ATI se apropie de 600. Pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.118.549 de cazuri de persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza sambata ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 47 de decese la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit GCS, este vorba despre 25 barbati si 22 femei internati in spitalele din Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Bistrita-Nasaud, Brasov,…

- In cursul dimineții de astazi, 11 septembrie 2021, au mai fost confirmate inca 47 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.961. In intervalul 10.09.2021 (10:00) – 11.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 47 de decese (25 barbați și 22 femei), ale unor…