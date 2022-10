Gazprombank a decis să îşi înceteze activitatea în Elveţia Banca a fost unul dintre ultimele canale ramase pentru finantarea fluxurilor comerciale dintre Rusia si Elvetia, deoarece alte banci majore rusesti sunt supuse sanctiunilor pentru invadarea Ucrainei de catre Rusia. Banca din Zurich, care a fost implicata in principal in finantarea comertului si a exporturilor, a decis sa isi intrerupa operatiunile in Elvetia dupa ce a lansat in iulie o revizuire a afacerii sale, inclusiv o posibila vanzare. ”Decizia este rezultatul unei analize aprofundate a strategiei si este luata in stransa consultare cu Autoritatea Elvetiana de Supraveghere a Pietei Financiare”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

