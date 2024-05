Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, a fost operat la Cluj-Napoca. Actorului i s-a facut raul dupa terminarea unui spectacol. Piersic a fost operat de urgenta, luni, la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, dupa ce i s-a facut rau la finalul unui spectacol, potrivit foaiatransilvana.ro Potrivit investigatiilor…

- Un barbat din localitatea clujeana Borsa a fost prins, joi seara, sub o placa de beton, in propria gospodarie, in timpul unor lucrari. El a fost transportat la spital in stare critica. ”Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a sprijini echipajele medicale…

- Eclipsa totala de soare care are loc astazi, pe data de 8 aprilie, in America, a alertat autoritațile. Oamenii care au domiciliul in localitațile situate de-a lungul așa-numitei zone de totalitate, au fost sfatuiți sa iși faca stocuri de alimente, apa și combustibil.

- Autoritatile din orasul Habarovsk, in extremitatea estica a Rusiei, au declarat stare de urgenta intr-o zona in care a fost descoperita o "sursa de radiatii", a informat vineri agentia de presa TASS, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- O sursa de radiații a fost descoperita intr-unul dintre cartierele orașului Khabarovsk. Anterior, aici, a fost instituita stare de urgența, a declarat administrația orașului pentru TASS. „Sursa a fost confiscata și se iau masuri pentru eliminarea ei”, a spus administrația. La fața locului a fost organizat…

- La doar 8 ore de la naștere, un bebeluș aflat in stare critica, a fost transportat de urgența de la Bistrița la Cluj-Napoca cu un elicopter SMURD.Totul a avut loc ieri, 3 aprilie atunci cand elicopterul SMURD de la Targu Mureș a fost solicitat sa intervina de urgența in Bistrița, pentru a sprijini eforturturile…

- Guvernul Republicii Trinidad și Tobago a comunicat ca ar putea declara stare de urgența nationala din cauza unei scurgeri uriase de petrol provocate de o nava care a naufragiat si s-a rasturnat. Guvernul acestei republici sustine ca cel putin 15 kilometri din coasta atlantica a tarii au fost afectati.…

- Autoritațile din orașul brazilian Rio de Janeiro au declarat stare de urgența sanitara in incercarea de a controla raspindirea febrei Dengue. Incidentele legate de aceasta boala transmisa de țințari au crescut de patru ori in Brazilia in ianuarie, comparativ cu aceeași luna a anului trecut. {{728156}}Rio…