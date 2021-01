Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom va relua construcția gazoductului Nord Stream 2 catre Germania in aceasta saptamana, dupa ce sancțiunile SUA au intrerupt construcția mai bine de un an, relateaza Financial Times, citat de Agerpres.

- Pe portalul EURES Romania, exista 333 locuri de munca vacante in mai multe tari din Europa. Este vorba despre: Danemarca, Germania, Italia, Norvegia, Polonia si Suedia. Iata oferta Eures: Danemarca – 300 locuri de munca: 300 lucrator in agricultura; Germania – 5 locuri de munca: 1 operator masina de…

- Construcția la controversatul gazoduct rusesc Nord Stream 2 a fost reluata vineri, in ciuda opoziției Statelor Unite, relateaza The Moscow Times. Conducta, ar urma sa transporte gaz rusesc spre Germania.

- Rusia a acuzat SUA de comportament ilegal si agresiv în legatura cu comentariile facute cu privire la controversata conducta de gaze naturale Nord Stream 2, care urmeaza sa lege Rusia de Germania, relateaza duminica agenția DPA, citata de Agerpres.Afirmatiile unui diplomat, care îndemna…

- Grupul informatic american International Business Machines Corp. intentioneaza sa elimine 10.000 de locuri de munca in Europa, in incercarea de a-si reduce costurile la divizia sa de servicii IT inainte de a o scoate la vanzare, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit…

- In cazul continuarii inaspririi sancțiunilor SUA impotriva gazoductului „Nord Stream-2”, competitorul polonezo-danez al proiectului ruso-german, Baltic Pipe, ar putea sa se confrunte cu probleme serioase, considera jurnalistul publicatiei Berliner Zeitung, Michael Maier.Acesta a atras atenția…

- CHIȘINAU, 11 nov - Sputnik, Natalia Dembinskaia. Relativ recent, cele mai radicale masuri - așa-numitele sancțiuni infernale - erau propuse anume de democrați. Cum amenința acest lucru economia ruseasca aflați din materialul RIA Novosti. Datoria de stat a Rusiei "Ne așteptam la o inrautațire…

- Poșta Româna a urcat șase poziții și ocupa poziția 44 în cel mai recent raport al Uniunii Poștale Universale (UPU) care analizeaza serviciile poștale asigurate de operatorii naționali poștali din 170 de țari, a anunțat marți compania. Primele poziții în acest top sunt deținute de Elveția…