Gazprom, lăsată fără reacție? Rusia a pierdut piața europeană a gazului! Urmează și cea asiatică Piața europeana a gazului s-a reorientat. Și cea asiatica e pe cale sa faca același lucru. n felul acesta, Rusia se vede total izolata și fara piețe mari de desfacere. In timp ce experții și specialiștii ruși susțin ca Europa va muri fara gazul rusesc, aceeași Europa face pași reali pentru a obține acest gaz. Și nu o va face in niciun caz in Rusia. Pe 25 aprilie, Bulgaria, Romania, Ungaria, Slovacia și Azerbaidjan au semnat un memorandum de ințelegere pentru a incuraja cooperarea in ceea ce privește livrarile suplimentare de gaze azere catre UE, se arata intr-o analiza Informer In 2021 Azerbaidjanul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

