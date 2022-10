Stiri pe aceeasi tema

- ”Condamnam asemenea arestari ale unor cetateni rusi”, a denuntat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. El a promis ca Moscova va ”face totul” pentru a-i apara pe cei doi. Unul dintre cei doi rusi este Artiom Uss, arestat luni la Milano, fiul guvernatorului regiunii ruse Krasnoiarsk,…

- Iar topul este continuat de țari precum Polonia, Bulgaria sau Franța. Nici Romania nu face excepție și a platit in total aproape 3 miliarde de euro. Cifrele vin de la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat.Pana și Ucraina, țara invadata de Putin, a cumparat gaze din Rusia in valoare de peste…

- Pe langa criza financiara globala si varful pandemiei de Covid-19, acesta este ”cel mai slab profil de crestere din 2001”, a declarat FMI in raportul World Economic Outlook publicat marti. Estimarea PIB-ului sau pentru acest an a ramas neschimbata, la 3,2%, in scadere fata de ritmul de 6% observat in…

- ”(Ma aflu) la Kiev in a treia mea vizita de la inceputul Razboiului cu Rusia”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Ursula von der Leyen, precizand ca se intalneste cu Zelenski si Smigal. In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed. Ukraine is now a candidate.…

- ”Autoritatea Aviatiei Civile a Republicii Moldova a publicat o directiva operationala (…), care le interzice companiilor nationale sa efectueze zboruri in spatiul aerian al Rusiei”, a anuntat intr-un comunicat, publicat duminica seara, Air Moldova. ”Prin urmare, compania Air Moldova nu va fi in masura…

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente. „Explozia preturilor combustibililor…

- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele “Forta Dreptei”, si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul UE.…

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, susține Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean indeamna China sa isi foloseasca influenta politica si economica uriasa asupra Rusiei pentru a pune capat luptei. Rușii anunța…