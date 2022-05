Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a blocat tranzitul gazelor rusesti catre Europa Occidentala in regiunea Lugansk, afirmand marti ca ocuparea teritoriului estic de catre fortele ruse face imposibila supravegherea fluxurilor, transmite dpa.

- Gigantul rus Gazprom a suspendat miercuri toate livrarile de gaze catre Bulgaria și Polonia, sporind amenințarea unei penurii in Europa Centrala și de Est, dar și pe intreg continentul european. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Transporturile de gaze rusești catre Ungaria au sosit fara nicio intrerupere, a declarat Szijjarto intr-un briefing de știri difuzat pe pagina sa de Facebook, care a venit dupa discuțiile cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, la Ankara, marți.

- Distrigaz Sud Rețele anunța ca a sistat temporar alimentarea cu gaze naturale a unor consumatori din Municipiul București, dupa ce a avut loc ”o agresiune asupra rețelei de distribuție a gazelor naturale”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Incarcarea coridorului de transport al gazelor naturale rusești prin Ucraina a fost marți la nivelul maxim al contractului pe termen lung (40 miliarde metri cubi pe an, sau 109 milioane metri cubi pe zi), relateaza agenția Interfax.

- Rusia transporta mai multe gaze naturale prin conductele care traverseaza Ucraina, in condițiile in care tranzitul de gaze s-a dublat pe masura ce companiile energetice s-au grabit sa faca achizitii dupa invazie, și plateste in continuare toate sumele datorate pentru tranzitul gazelor spre Europa, arata…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta intentia Guvernului de a aproba, saptamana viitoare, o Ordonanta de Urgenta care sa reglementeze masuri de sprijin in contextul majorarii preturilor la electricitate si gaze naturale si care sa intre in vigoare de la 1 aprilie, anunța news.ro. Fii…

- Fluxul de gaze rusești spre vest al conductei Yamal-Europa, din Polonia spre Germania, s-a oprit joi, potrivit datelor operatorului gazoductului, Gascade, in timp ce solicitari exista in continuare pentru aprovizionarea in ambele direcții, scrie Reuters.