- O cladire cu zece etaje aflata in centrul orasului Gaza, in care se aflau birouri ale unor oficiali ai Hamas, a fost complet distrusa marti seara in urma unei lovituri aeriene israeliene, relateaza AFP. Cladirea, situata la malul marii, s-a prabusit dupa ce a fost vizata de un atac aerian,…

- Armata israeliana a anuntat, pe Twitter, ca a interceptat in cursul noptii de luni spre marti peste 200 de rachete lansate din Fasia Gaza spre Israel, omorand 15 teroristi Hamas. "Ca raspuns la cele peste 200 de rachete lansate din Fasia Gaza catre Israel, am omorat 15 teroristi Hamas si am lovit 130…

- Ministrul israelian al apararii Benny Gantz a cerut incetarea violentei, dupa zile de tiruri de rachete trase incontinuu din Fasia Gaza, relateaza luni DPA. In timpul unei discutii cu emisarul special al ONU Tor Wennesland, ministrul "a exprimat urgenta incetarii imediate a violentei din Gaza…

- Zeci de mii de oameni fara maști pe fața au marșaluit in centrul Londrei pentru a protesta impotriva masurilor recente legate de coronavirus luate de autoritați. Cantand „libertate” și ținand pancarte pe care scrie „Apartheidul medical este greșit”, „Nu pașapoartelor de vaccinare” și „Aceasta este…

- Forțele israeliene au bombardat ținte in Fașia Gaza joi, acestea venind ca raspuns la o racheta lansata din zona, care a lovit anterior o ținta langa Sderot, potrivit armatei israeliene. Nu au fost raportați raniți ca urmare a grevelor care au fost efectuate cu avioane de lupta și elicoptere…

- Rusia lucreaza la un program prin care va oferi persoanelor din strainatate sansa de a se vaccina in Rusia impotriva Covid-19 cu serul Sputnik V, incepand din luna iulie, a anuntat contul oficial de Twitter al campaniei de vaccinare, transmite Reuters.

- Autoritatile ruse au anuntat marti ca acorda termen de o luna retelei americane de socializare Twitter pentru a elimina continuturile "ilegale" de pe platforma sa, sub amenintarea blocarii, relateaza AFP.