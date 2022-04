Gaz in fiecare localitate. Primaria Belint acorda atentia cuvenita si comunitatii din satul Gruni

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investiții „Inființare sistem inteligent de distribuție gaze in comunele Boldur, Nițchidorf, Darova, Padureni, Racovița, Sacoșu Turcesc, Tormac, Victor Vlad Delamarina, Știuca, Gavojdia și extindere rețea distribuție gaze in comuna Belinț, județul…

- In 4 și 5 aprilie, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in Boldur, Lugojel, Pini și Colonia 2 din comuna Victor Vlad Delamarina. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate…

- Parlamentarii vor discuta, cel mai probabil saptamana viitoare, despre infiintarea unor noi zone metropolitane. Una dintre aceste zone se va forma si in zona municipiului Lugoj. Zona metropolitana care nu are stabilita inca un nume, va fi constituita din municipiul Lugoj si alte sapte comune: Barna,…

- Luni, 14 martie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 8-16 se va sista livrarea apei in Gruni, iar intre orele 9-15, in Padureni. Marți, 15 martie, in intervalul orar 9-17 se va executa o conectare de conducte pe strada Dunarea.…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a socat comunitatea ucraineana care traieste in zona Lugojului. Ucrainienilor stabiliti de ani buni in zona orasului nostru nu le vina sa creada ce se intampla si sustin ca de dimineata au luat legatura cu rudele lor din tara vecina. Presedintele Uniunii Ucrainienilor…