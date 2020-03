Stiri pe aceeasi tema

- In fata "valului" de bolnavi care ocupa spitalele din Franta si a unui bilant cu 1.331 de morti, guvernul francez va anunta "in cateva zile" o eventuala prelungire a carantinei, scrie AFP.Coronavirusul a cauzat moartea a 1.331 de persoane inregistrate in spital de la inceputul epidemiei in…

- Un cercetator german a anuntat ca a detectat prima gaura in stratul de ozon de deasupra Polului Nord, transmite miercuri DPA. In ultimele doua saptamani, grosimea stratului de ozon de deasupra Arcticii a coborat sub valoarea grosimii ce defineste o gaura la polul opus, deasupra Antarcticii, conform…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in Iran din cauza ninsorilor abundente si a unei avalanse produse in provincia Gilan (nord), informeaza miercuri agentia de presa Tasnim, preluata de Xinhua, citata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Iran,…

- In aceasta dimineata, la ora 8:00, grosimea stratului de zapada in Romania este variabil. In ce zone din tara stratul de zapada este mai generos? Ce statiune montana se bucura de un strat de zapada important? Detalii in imaginea de mai jos. (Radio Iasi/Andreea Drilea/FOTO inmh.ro, radioiasi.ro)

- Presedintele Parlamentului, deputatul democrat Andrian Candu, a confirmat ca fostul lider democrat Vlad Plahotniuc si familia acestuia se afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, in pofida deciziei Departamentului de Stat de la Washington prin care lui Vlad Plahotniuc si familiei sale i-a fost…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat, cu privire la cazul pacientului suspect de infectie cu coronavirus care a ajuns dupa-amiaza pe Aeroportul Otopeni, ca este vorba despre o alarma falsa. Barbatul ar avea simptome de gripa.

- O analiza recenta a analizei temperaturii corpului uman arata ca temperatura medie a scazut din secolul al XIX-lea din cauza unor schimbari fiziologice. Autorii unui studiu nou indica si posibilele cauze ale acestor modificari. Temperatura corpului, influentata de multi factori Temperatura normala a…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat la telefon cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iranian, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, informeaza dpa si Reuters. Pompeo l-a pus la curent pe Barzani…