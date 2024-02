Joe Biden a primit vesti bune: procurorul special insarcinat cu investigarea acuzațiilor de manipulare necorespunzatoare a unor documente confidențiale de catre liderul SUA a decis sa nu recomande urmarirea penala. Motivul? Ca Biden a predat imediat documentele autoritaților atunci cand acestea le-au cerut, dar și politica Departamentului de Justiție de a nu pune sub acuzare […] The post Motivul uluitor pentru care Joe Biden, vinovat de sustragerea de documente secretizate, nu va fi pus sub acuzare penala first appeared on Ziarul National .