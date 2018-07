Gault&Millau: Gastronomia romaneasca nu este un criteriu pentru piata internationala. Vrem sa schimbam lucrurile

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, ce vrei? Aceasta este intrebarea simpla pusa pe masa autoritaților de catre marii jucatori din sectorul energetic. Avem resurse, poziție geografica, potențial, avem tot ce ne trebuie, susține la...

- Afacerile agricole profitabile pot aduce bani chiar și din exploatarea unui singur hectar de teren agricol daca planta aleasa este una cu producție cautata pe piața. Investiția intr-o cultura profitabila trebuie sa aiba la baza nu doar suprafața agricola și costurile inițiale, ci și o strategie corecta…

- Republica Moldova ar putea exporta butasi de vita de vie pe piata internationala. Acest lucru va fi posibil datorita posibilitatii de producere a materialului saditor de categoria "Certificat", care corespunde standardelor internationale.

- Pe piata romaneasca de jocuri si jucarii oferta devine tot mai variata, producatorii si comerciantii raportand an de an rezultate financiare in crestere, iar 1 Iunie reprezinta unul dintre cele mai importante varfuri de vanzari de pe parcursul intregului an, astfel ca, in 2018, pe fondul cresterii veniturilor…

- O eventuala decizie de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim poate aduce beneficii, dar creeaza si probleme. Lucrurile sunt amestecate. Israelul, si e vorba de tot spectrul politic, o tara supusa unei retorici ostile pe plan international, inclusiv in destule tari din Europa, nu a…

- Da, cred ca era nevoie de o asemenea publicatie in Romania. Spun in Romania deoarece in multe alte state din Europa sunt reviste sau – nota bene – unele ziare au in structura si sumar subiecte care abordeaza probleme ale agriculturii eco, bio sau organice, termeni si concepte lamurite inca din primele…

- International Flavors & Fragrances va prelua producatorul israelian de arome si parfumuri Frutarom pentru 7,1 miliarde dolari (5,95 miliarde euro) in numerar si actiuni, devenind astfel liderul mondial in...

- ♦ Fondurile de investitii au pariat peste 1,3 mld. euro pe Romania de anul trecut pana in prezent. Investitorii strategici raman majoritari, atat in valoare cat si in volum ♦ Mai exact, fondurile de investitii sunt responsabile pentru doar 16% dintre tranzactiile incheiate anul trecut pe piata locala,…