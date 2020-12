GATA! S-a făcut pace! PNL și USR PLUS au hotărât cine va fi premierul Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara, la finalul negocierilor cu USR PLUS pentru formarea unei coalitii, ca Florin Citu este candidatul pentru functia de prim-ministru, presedintia Camerei revine PNL, iar cea a Senatului, USR PLUS. Guvernul va avea doi vicepremieri, si 18 ministere, dintre ele 9 vor fi conduse de PNL, 6, de reprezentanti USR-PLUS si 3 vor fi conduse de reprezentanti ai UDMR. Alaturi de el se afla Florin Citu, propus premier, precum si liderii USR PLUS Dan Barna si Dacian Ciolos, si liderul UDMR Kelemen Hunor. GATA. PSD-ul nu a mai rezistat! Se duce in instanța pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

