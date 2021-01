GATA! L-au mutat pe TRUMP la depozit

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat miercuri ce masuri de relaxare va propune daca indicele de infectare va ramane sub 3% un urmatoarele 48 de ore. „Din fericire, printr-un efort comun al cetatenilor municipiului Bucuresti, in primul rand, dar si al autoritatilor, incidenta infectarii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook, chiar in timp ce la Washington au loc ceremoniile de instalare ca presedinte a lui Joe Biden, ca noul lider de la Casa Alba propune aceleasi masuri ca PSD. Ce se afla in spatele atacului lui Rareș Bogdan la adresa lui Orban. Ce a vrut și nu a…

- Aruncat la gunoi in Germania, reimbracat in jucator de golf la Londra, dublurile in ceara ale celui de-al 45-lea presedinte al SUA dispar din muzeele lumii. Fara a astepta finalul oficial al mandatului lui Trump, Muzeul Grevin din Paris a indepartat din expozitie, marti, statuia presedintelui invins…

- „Ne vom intoarce, intr-un fel sau altul”, a spus Trump susținatorilor sai intr-o declarație facuta la baza aeriana de la Andrews, unde și-a organizat propria ceremonie cu apropiații sai. STUDIU: Alimentele prajite contribuie la creșterea riscului de infarct sau accident vascular „Au fost patru…

- Muzeul Madame Tussauds din Londra, care gazduieste statui din ceara ale celebritatilor, a marcat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA. Daca statuia viitorului presedinte american nu este inca realizata, cea a lui Donald Trump este inca acolo si responsabilii muzeului au decis sa-i…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane de marti Joe Biden a obtinut victoria in statul cheie Michigan, extinzand astfel marja in fata rivalului sau, presedintele Donald Trump, conform proiectiilor posturilor CBS, CNN si NBC, informeaza EFE.Cu cei 16 delegati pe care Michigan…

- Statele Unite au iesit oficial miercuri din Acordul de la Paris, respectand o promisiune de mai multi ani a presedintelui republican Donald Trump de a retrage al doilea cel mai mare emitator de gaze cu efect de sera din lume din Pactul Global pentru Mediu de lupta impotriva schimbarilor climatice, noteaza…

- Campania electorala de realegere a lui Donald Trump l-a descris pe adversarul sau politic, Joe Biden, ca fiind un zombie intr-un nou anunț de interes public. Anunțul intitulat „Cum sa identifici un zombie: ediția Joe Biden” a fost aprobat de președintele SUA și impartașit zecilor de milioane de adepți…