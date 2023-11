Uite ca nu doar Direcția Naționala Anticorupție exista in Romania zilelor noastre! Cu adevarat țara tuturor posibilitaților… Cel puțin in ceea ce privește ”minunile” din Justiție! Și chiar daca parca de prea multe ori am fost nevoiți sa dezvaluim ”Cooperativa NUFARUL” de la nivelul multor structuri de Parchet, iata ca, totuși, mai exista și excepții! […] The post GATA, INCEP AUDIERILE PE BINOMUL PSD-PNL! first appeared on Ziarul National .