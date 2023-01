Anglia va interzice vesela din plastic de unica folosința. Masura, care va intra in vigoare in octombrie, se va aplica farfuriilor, tacamurilor, bolurilor și tavilor din plastic de unica folosința, precum și anumitor tipuri de pahare sau ambalaje din polistiren. Anglia urmeaza exemplul UE și al vecinilor sai scoțieni și galezi. Londra a decis sa […] The post Gata cu vesela din plastic de unica folosința. Cand va intra in vigoare interdicția first appeared on Ziarul National .