Gata cu huzurul tichetelor pentru donatori. Nevoia de sânge pentru spitale a dispărut subit Criza majora și perpetua de sange din Romania s-a rezolvat peste noapte. Dupa 6 zile de la majorarea valorii tichetelor de masa pentru donatori, de la 69 de lei, la 280 de lei, centrele de transfuzie au inchis aproape porțile, taind elanul valului de donatori. Deși cei aflați la conducerea centrelor susțin ca ar fi […] The post Gata cu huzurul tichetelor pentru donatori. Nevoia de sange pentru spitale a disparut subit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tichetelor pentru donatorii de sange a crescut de 4 ori la inceputul acestui an si a ajuns la 280 de lei. Datele oficiale arata ca mai puțin de 2% din populație doneaza regulat sange in Romania. Romanii care doneaza sange primesc 7 tichete de masa. Daca pana acum valoarea unui tichet era de…

- De la 1 ianuarie valoarea tichetelor de care beneficiaza donatorii de sange va creste de patru ori. „Concret, in bugetul pe 2024 va fi cuprinsa finanțare pentru ca valoare tichetelor de care beneficiaza donatorii de sange sa creasca de patru ori, de la 67 lei la 280. Poate fi vazuta ca forma de stimulare…

- Social Mai mulți bani pentru donatorii de sange / De la 1 ianuarie, valoarea tichetelor crește la 280 lei decembrie 20, 2023 13:26 Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat marți seara, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca, incepand cu 1 ianuarie 2024, valoarea tichetelor pentru donatorii…

- Ministerul Finanțelor, prin ministrul Marcel Boloș, a anunțat ca de anul viitor valoarea tichetelor pentru donatorii de sange va fi de 280 de lei, adica crește de patru ori fața de cat e in prezent. „Este anunțul cu care am incheiat ultima ediție a Fidelis de anul acesta. Concret, in bugetul pe 2024…

- Valoarea tichetelor pentru donatorii de sange crește de patru ori de la 1 ianuarie 2024. Anunțul ministrului Finanțelor Valoarea tichetelor acordate donatorilor de sange din Romania va crește de patru ori in anul 2024. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor Marcel Bolos, marți seara. Acesta a…

- Valoarea tichetelor pentru donatorii de sange va crește la 280 de le 1 ianuarie 2024, anunța ministrul Boloș. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta, marti seara, ca, de la 1 ianuarie, valoarea tichetelor de care beneficiaza donatorii de sange va creste de patru ori, de la 67 lei la 280. ”Valoarea…

- Bilant Fidelis: 5.000 de donatori de sange au investit in 2023 peste 522 milioane de leiPeste 5.000 de investitori donatori de sange au investit anul acesta peste 522 milioane de lei in cadrul campaniei "Romania are sange de rocker, acum si de investitor", informeaza marti Ministerul de Finante.…

- Pentru a incuraja o creștere a numarului de donatori de sange in Romania, autoritațile au decis sa mareasca valoarea tichetelor de masa oferite celor care se implica in acest act nobil. Incepand cu 1 ianuarie 2024, donatorii de sange vor observa o creștere semnificativa a valorii tichetelor de masa.…