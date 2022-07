Gata cu aglomeraţia dintre Balş şi Slatina! Se circulă pe tot Tronsonul II al Drumului Expres De joi se circula pe intreg Tronsonul II a Drumului Expres Craiova-Pitesti. Cu alte cuvinte, soferii nu vor mai suporta aglomeratia de pe drumul de la Bals pana la Slatina. Insa, ne luam gandul de la Tronsonul I, cel putin pentru acest an. Joi dimineata, 28 iulie, a fost dat in folosinta si Lotul II al Tronsonului II de pe Drumul Expres Craiova-Pitesti. Acest lucru inseamna ca soferii nu vor mai suporta aglomeratia de la Bals pana la Slatina. Pe primul lot al Tronsonului II se circula deja de la finalul lunii aprilie. Acum intreg tronsonul este circulabil, adica 39,85 kilometri. „S-a deschis circulația… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Joi, 28.07.2022, a fost dat in trafic și lotul 2 al tronsonului 2 (Piatra Olt – ieșire Slatina), in lungime de 21,35 km, de pe primul Drum Expres din Romania, Craiova – Pitești. Astfel, de astazi, se va putea circula pe o infrastructura rutiera moderna pe cei aproximativ 40 km de la intrarea in Balș…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: „S-a deschis ACUM circulația pe Lotul 2, Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova-Pitești!” „Inca 21,35 km de drum de mare viteza se adauga din acest moment celor 18,5 km pe care se circula inca din luna aprilie. Cei aproape 40 de km ai primului Drum Expres…

- In urma cu scurt timp a fost deschis Lotul II din Tronsonul II al Drumului Expres Craiova-Pitesti. Asadar, se circula mult mai usor si fara aglomeratie de la Bals la Slatina. „S-a deschis acum circulația pe Lotul 2, Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova-Pitești! Inca 21,35 km de drum de mare viteza…

