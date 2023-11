Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu și-a mutat cu succes popularitatea caștigata la televiziuni pe canalele social media. O zona mult mai ”banoasa”, unde are toata libertatea și unde celebritatea sa generaza mai mulți bani. Așa ca extravaganțele din viața sa expusa pe Instagram amestecate cu plasari de produse comerciale…

- In zona de imobiliare industriale, in pofida crizelor economice, Romania este recunoscuta ca o piața importanta, inclusiv pentru Artemis, compania elvetiana care investeste masiv in Romania, fiind vorba de zeci de milioane de euro.

- Radu Mazare Jr. are planuri marețe pe piața din Romania. Tanarul in varsta de 29 de ani vrea sa profite de investițiile pe care le fac romanii in strainatate și propune achiziționarea unei locuințe in Republica Dominicana. Proiectul este unul mareț, iar fiul fostului edil al Constanței s-a gandit la…

- Atunci cand intri in lumea cazinourilor online din Romania, ai posibilitatea de a te bucura de o varietate impresionanta de jocuri de noroc, de la sloturi captivante la variantele clasice ale jocurilor de masa, cum ar fi pokerul sau ruleta. Cu toate acestea, pentru a avea succes și pentru a-ți maximiza…

- Fiica cea mare a lui Codin Maticiuc deja ii calca pe urme celebrului sau tata. In momentul in care Mirela Retegan i-a lansat ivitația de a se alatura impreuna cu Smaranda distribuției primului film Zurli, actorul nu a avut nicio ezitare. Și asta pentru ca fetița este familiarizata cu tot ce presupune…

- Proiectul pe care l-am inițiat, ca deputat liberal de Alba, in echipa cu colegii mei Mara Calista , Florin-Alexandru Alexe și cu Mirela Retegan , fondator Zurli, și care prevede prioritate la ghișee, case de marcat publice și private și locuri de parcare dedicate, pentru femeile gravide și persoanele…

- Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Romania, cu un numar impresionant de urmaritori pe rețelele de socializare. Recent, aceasta a facut declarații neașteptate in cadrul unui interviu televizat, dezvaluind suma lunara pe care o caștiga din online. Influencerița a raspuns…

- Cei doi artiști au susținut un moment emoționant pe scena, in ultima seara a Festivalului Național de Muzica Ușoara Mamaia 60 de ani.Ultima seara a ediției aniversare a Festivalului Mamaia a reunit pe scena unii dintre cei mai mari artiști ai muzicii ușoare romanești. In prima parte a serii, Horia Moculescu a…