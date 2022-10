Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 992 de oferte publice initiale (IPO) au avut loc la nivel global de la inceputul anului si pana in prezent, care au strans 146 de miliarde de dolari, ceea ce reprezinta o scadere de 44% la nivel de volum si, respectiv, 57% la nivel de venituri, de la an la an, arata o analiza realizata de…

- ”Eurohold Bulgaria AD, unul dintre cele mai importante grupuri energetice si financiare din Europa de Sud-Est, a raportat rezultate record pe jumatate de an in 2022, datorita performantei puternice a celor doua afaceri principale ale companiei – electricitate si asigurari, potrivit situatiei financiare…

- Vanzarea autoturismelor electrice și hibrid a scazut in Europa, dar a crescut in Romania. Care este motivul Vanzarea autoturismelor electrice și hibrid a scazut in Europa, dar a crescut in Romania. Care este motivul In cel de-al doilea trimestru al anului 2022, vanzarile autoturismelor electrice și…

- Vanzarile de mașini verzi (hibride, BEV/electrice și PHEV/ hibrid plug-in) din Europa* au scazut cu 4,4% in al doilea trimestru al acestui an, la 1,039 milioane vehicule, dupa creșterile spectaculoase inregistrate in 2021, de pana la 259%, reflectand in continuare problemele producatorilor cu lipsa…

- Vanzarile au scazut cu 20% de la un an la altul, pana la 70,17 miliarde de yuani (10,31 miliarde de dolari), ratand estimarile si marcand un declin mai accentuat fata de trimestrul precedent, cand compania a inregistrat prima scadere a veniturilor de la listarea sa la bursa, transmite Reuters. Profitul…

- Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucuresti, in data de 16 august 2022, raportul cuprinzand rezultatele economico-financiare aferente semestrului I al anului 2022. Rezultatele arata creșteri sustenabile determinate de aplicarea consecventa a politicilor de maximizare a randamentelor…

- Piata auto din Romania da primele semne de slabiciune. A scazut numarul inmatricularilor si asta pentru ca romanii au cumparat mai putine masini rulate. Si au preferat sa stranga bani si sa cumpere o masina noua.

- Volumul vanzarilor cu amanuntul a scazut cu 0,1% comparativ cu cel din luna mai, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o scadere lunara de 0,3%. ”Dupa luarea in considerare a cresterii preturilor, vanzarile cu amanuntul au scazut usor in iunie…