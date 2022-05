Garry Kasparov - Sportivii ruşi care susţin războiul lui Putin trebuie interzişi Marele maestru Garry Kasparov a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti cu ocazia deschiderii turneului de sah Superbet Chess Classic Romania 2022, ca sportivii rusi care sustin "razboiul lui Putin" trebuie interzisi de la toate competitiile internationale. El a explicat ca singura modalitate prin care sportivii rusi ar trebui acceptati este semnarea unei scrisori publice prin care sa condamne razboiul declansat de Rusia in Ucraina. "Am fost intrebat mereu despre participarea sportivilor rusi la competitii. Eu consider ca oricine sustine acest razboi criminal merita… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

