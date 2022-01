Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Iorga s a nascut pe 5 iunie 1871, la Botosani si a decedat pe 27 noiembrie 1940, la Strejnic, in judetul Prahova. Istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim ministru, profesor universitar si academician roman, acesta ramane…

- Sute de sateni din judetul Botosani traiesc o viata de cosmar in blocurile din mediul rural ridicate in comunism pentru administratiile CAP-urilor si ale primariilor. Nu au utilitati, iar scarile de bloc, ramase neingrijite zeci de ani, s-au transformat in adevarate ghetouri.

- Atunci ai o mare problema cand vine vorba de alimentația ta. Cel mai probabil atunci cand faci mișcare in mod constant, simți nevoia și sa te recompensezi cu bombe calorice care nu fac decat sa te ingrașe."Majoritatea oamenilor care fac sport intr-un ritm susținut și constant și are grija la alimentație…

- Emiratele Arabe Unite iși muta weekendul sambata și duminica, pentru a-și alinia mai bine economia la piețele globale. Majoritatea țarilor din Golf au weekendul de vineri pana sambata. Este un pas important, avand in vedere ca este o țara musulmana, iar vineri este zi sfanta pentru credincioșii Islamului.…

- Mitica Popescu e unul dintre actorii consacrați ai Romaniei. Dincolo de cariera in actorie, acesta e și prezentator de televiziune, de ani de zile modereaza emisiunea „D’ale lu’ Mitica”, la TVR 2. Cu ocazia zilei sale de naștere, aceasta a facut dezvaluiri despre viața sa la 85 de ani. Este inca energic…

- Uita-te in jur și observa cat de mult s-a schimbat lumea, și implicit, oamenii. Majoritatea persoanelor au o sanatate mentala destul de precara, iar aceste boli psihologice din pacate sunt ignorate și destigmatizate.

- La fața locului au ajuns, in cel mai scurt timp timp, doua echipaje din cadrul Garzii de Intervenție Trușești, cu doua autospeciale cu apa și spuma, pompierii voluntari din comuna, dar și un echipaj aparținand Serviciului Județean de Ambulanța.Cand pompierii au ajuns la fața locului, casa ardea in totalitate.…