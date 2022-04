Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean a fost amendat pentru abandonarea a trei pisoi intr-un lan de porumb. In fata instantei, el a sustinut ca nu erau pisici, ci melci. Judecatoria i-a anulat amenda, dar batalia cu Politia continua in fata Tribunalului. Pe 23 iulie anul trecut, Vasile R. a fost amendat cu 2.000 de lei pentru „abandonarea…

- Cum a scapat „printisorul asfaltului"de la Iasi cu permisul nesuspendat, ba a primit si bani de la Politie, pentru deranj? Acuzatii de „blat" prin omiterea unei semnaturi pe procesul verbal. Ce a raspuns Ziarului de Iasi comisarul sef Costel Gatlan si IPJ? Ancheta interna in desfasurare la Inspectoratul…

- Acesta se lauda ca are influenta pe langa o angajata a ADS. Parchetul Anticoruptie a intrat pe fir si i-a achitat "comisionul" Dupa mai bine de un an de amanari, procesul unui fost agent imobiliar trimis in judecata pentru trafic de influenta a inceput in cele din urma in fata Tribunalului. Procurorii…

- Un sofer va ajunge la inchisoare dupa ce a fumat in doua randuri cannabis inainte de a se urca la volan. O condamnare anterioara intr-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat i-a adus o pedeapsa cu executarea in regim de detentie, in locul uneia cu suspendare. In septembrie 2019,…

- Un dosar de fond funciar a ramas uitat timp de 10 ani in sertare. Manastirea Durau a patit ce au patit mii de ieseni aflati in aceeasi situatie. Comisia Judeteana de Fond Funciar le recunoaste dreptul de proprietate, primaria comunei raspunde ca nu are pamant, trimite dosarul inapoi, dupa care nu se…

- Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la faptul ca la momentul producerii evenimentului rutier, polițistul din cadrul Secției 5 Poliție se deplasa la o unitate școlara, Direcția Generala de Politie a Municipiului București dezminte acest aspect. Din datele puse la dispoziție,…