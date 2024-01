Stiri pe aceeasi tema

- Alerta miercuri seara, pe strada Flacara, din municipiul Moreni! Pompierii militari au intervenit de urgența dupa ce acoperișul unei case fost cuprins de flacari puternice. Potrivit ISU Dambovița, incendiul s-a manifestat la acoperișul casei, pe o suprafața de aproximativ 10 metri patrați. Din fericire,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la o casa din Aradul Nou, cartier al municipiului Arad. Pompierii au intervenit de urgenta la fata locului, de unde au extras o femeie aflata in dormitorul cuprins de flacari. Victima prezenta arsuri pe o suprafata mare din corp si a fost transportata la…

- Cauza probabila a incendiului a fost un scurtcircuit care a afectat panourile fotovoltaice V. S. Pompierii prahoveni au transmis, ieri dimineața, cauza probabila a incendiului care a cuprins, la miezul nopții de luni spre marți, acoperișul hotelului City din Ploiești: producerea unui scurtcircuit electric,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la cabina unui tir parcat in localitatea aradeana Zerind. Pompierii au intervenit de urgenta si au reusit sa salveze remorca si incarcatura autocamionului. In jurul orei 8 pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- Alerta pentru pompierii din Hunedoara dupa ce un incendiu de vegetatie uscata a fost semnalat in orasul Calan. Aproximativ 400 de metri patrati sunt afectati de foc si exista posibilitatea de propagare a flacarilor la cimitirul din apropiere. La fata locului intervine Detasamentul de pompieri Hunedoara.…

- Pompierii hunedoreni au fost solicitati in aceasta dupa amiaza in localitatea Josani, judetul Hunedoara, dupa ce o masina a luat foc intr-o zona agricola. Salvatorii de la Detașamentul Hunedoara au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului echipajele…

- Zi plina pentru pompierii din judetul Hunedoara. Salvatorii din Deva au intervenit pe o strada din resedinta judetului la un incendiu de vegetatie. Au mai fost urgente semnalate si in localitatile Bucium-Orlea, Ciopeia si Soimus. Incendiul de vegetație uscata a fost semnalat pe strada Primaverii, din…