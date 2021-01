Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au identificat tanarul care iși demonstra pistolul, in timp ce mergea intr-un BMW de culoare roșie pe o strada din centrul capitalei. Imaginile, surprinse de o camera de bord, au fost plasate pe o rețea de socializare, iar poliția s-a autosesizat și a deschis un dosar administrativ.

- Un șofer a fost oprit de alți conducatori auto pe traseul Chisinau- Balti, fiind stare de ebrietate. Imediat la fața locului s-a deplasat un echipaj al IP Straseni. Oamenii legii au solicitat șoferului sa prezinte actele, la care ultimul a refuzat, astfel, manifestind un comportament agresiv, intrind…

- Accident cu implicarea unei mașini de poliție pe o strada din capitala. Potrivit poliției, totul s-a produs in jurul orei 10:30, pe strada Alexei Mateevici din capitala. S-a stabilit ca la volanul unui Opel se afla un barbat de 38 de ani care nu a respectat distanța intre automobile și s-a izbit in…

- Șeful DSU, Raed Arafat , a anunțat, in direct la Digi24, ca va analiza ceea ce s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza la metroul din Capitala. Arafat a declarat ca este vorba despre o proasta gestionare a mulțimii. Șeful DSU spune ca imediat ce s-a anunțat defecțiunea, accesul oamenilor pe peroanele metroului…

- Masina politiei care apare in imagini pe marginea carosabilului nu a fost implicata in niciun accident rutier, ci a intervenit intr-o situatie de urgenta. Precizarile au fost facute de catre IGP, intr-un comunciat.

- Accidentul s-a produs intr-o intersecție unde o mașina a poliției a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar. Mașina poliției circula doar cu semnalul luminos in funcțiune. In urma primelor cercetari s-a constatat ca a fost vina polițistului, care nu s-a asigurat…

- CHIȘINAU, 8 oct – Sputnik. Reporterii Sputnik au surprins momente dramatice pe strazile Capitalei. O mașina a fost blocata de sub podul de la Circ. Trei oameni au ieșit pe geam și au urcat pe capot.