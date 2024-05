Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in judetul Bihor. Patru persoane au murit, marți dimineața, in urma impactului dintre o mașina și un TIR pe DN 1. Accidentul a avut loc in jurul orei 6:30, in localitatea Uileacu de Cris, din judetul Bihor, fiind implicate un autoturism si un autotren. „Ajunsi la locul interventiei, pompierii…

- Traficul e ingreunat pe A1 Deva – Nadlac, in Timiș. O autoutilitara s-a rasturnat pe una dintre benzi. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca o autoutilitara a lovit parapetul medial, rasturnand-se pe a doua banda, pe Autostrada A1 pe sensul Deva – Nadlac, in zona…

- ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de o mașina Un pieton a fost accidentat la Alba Iulia, vineri, 10 mai, in jurul orei 14.30. Reprezentanții IPJ Alba au precizat ca un pieton a fost surprins și accidentat de un autoturism, la intersecția strazilor Vasile Goldiș și Mușețelului din…

- Accident grav de circulație, sambata dimineața, pe DN 79, șoseaua care leaga Aradul de Oradea. Un pieton a fost lovit mortal de un camion pe raza localitații Șimand, județul Arad. Circulația rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers. „Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca evenimentul rutier s-a petrecut la kilometrul 15, unde in prezent circulația rutiera se desfașoara pe un singur sens. Potrivit sursei citate, in momentul de fața, victimei i se aplica manevre de resuscitare. ACTUALIZARE Trafic reluat pe DN 14 in judetul…

- In urma unei explozii la o roata, un TIR a lovit o mașina, care a cazut de pe viaduct in apropierea terasamentului caii ferate, pe Centura Avrigului, din județul Sibiu. Incidentul s-a soldat cu trei victime. Polițiștii rutieri, polițiștii de la transporturi și echipele medicale intervin pe Centura…

- O batrana, de 81 de ani, care mergea pe trotuar a fost grav ranita dupa ce o mașina s-a rasturnat peste ea. Doua autoturisme s-au ciocnit intr-o intersectie din Braila, iar unul dintre ele a intrat pe trotuar, s-a lovit de scarile unei cladiri și apoi s-a rasturnat prinzand-o pe femeie sub el. Accidentul…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce doua mașini s-au lovit frontal, duminica dimineața, pe DN 11, in județul Covasna. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca accidentul a avut loc pe DN 11, localitatea Targu Secuiesc, județul Covasna.Doua autoturisme s-au…