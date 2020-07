Stiri pe aceeasi tema

- Spania a anuntat duminica ca va izola o zona din nord-vestul tarii ca urmare a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, la o zi dupa intrarea in carantina a intregului oras Lleida (vestul Cataloniei), transmite dpa. Districtul A Marina, situat in provincia Lugo din comunitatea autonoma…

- Spania a anuntat duminica ca va izola o zona din nord-vestul tarii ca urmare a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, la o zi dupa intrarea in carantina a intregului oras Lleida (vestul Cataloniei), transmite dpa, conform agerpres.ro. Districtul A Marina, situat in provincia Lugo din…

- Muzeul Prado din Madrid, capitala Spaniei, si-a redeschis sambata portile dupa o pauza fortata, de aproape trei luni, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza dpa.Pentru inceput, muzeul, care gazduieste unele dintre cele mai importante colectii de arta din lume, va pune doar o treime…

- Muzeul Prado din Madrid, capitala Spaniei, si-a redeschis sambata portile dupa o pauza fortata, de aproape trei luni, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza dpa. Pentru inceput, muzeul, care gazduieste unele dintre cele mai importante colectii de arta din lume, va pune doar o treime din spatiul…

- Spania a inregistrat 325 de morti din cauza covid-19 in 24 de ore, au anuntat miercuri autoritatile sanitare, care considera ca epidemia evolueaza ”favorabil”, in contextul apropierii inceperii unei iesiri treptate din izolare - incepand de saptamana viitoare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Bilantul…

- Daca pandemia de coronavirus persista si in 2021, atunci Jocurile Olimpice de la Tokyo, amanate din acest an pentru vara viitoare, vor fi anulate, a declarat presedintele Comitetului de Organizare, Yoshiro Mori. Jocurile Mondiale, amanate pentru 2022, pentru a nu se suprapune cu Jocurile Olimpice…

- Scriitorul chilian Luis Sepulveda a murit joi la Spitalul Universitar Central din Asturias (Oviedo, nordul Spaniei), unde fusese internat la sfarsitul lunii februarie dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19, au declarat pentru agentia EFE surse apropiate cunoscutului autor, relateaza Agerpres.

- In total, 131.319 de decese au fost recenzate in lume, pentru 2.029.917 de cazuri, dintre care 88.716 in Europa (1032.227 cazuri), continentul cel mai afectat. Statele Unite a inregistrat cel ami mare numar de morti (26.950), inaintea Italiei - 21.645, a Spaniei - 18.579 si a Frantei - 17.167.