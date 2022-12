Termenul de arest preventiv pentru William M., suspectul in cazul acestui triplu omor, s-a incheiat luni dimineața. El va fi prezentat unui judecator de instrucție in vederea punerii sale sub acuzare. O ancheta judiciara a fost deschisa pentru „omor și tentativa de omor pe motive de rasa, etnie, națiune sau religie”, precum și pentru „achiziția […] The post Galerie foto și video.Suspectul pentru omorul celor 3 kurzi la Paris, prezentat in fața unui judecator. Violențe fara precedent in capitala Franței appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .