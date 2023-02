Stiri pe aceeasi tema

- Sase civili au fost ucisi si 12 raniti in bombardamentele rusesti asupra unei piete si a unei statii de transport public din orasul Herson, din sudul Ucrainei, a anuntat, marti, armata ucraineana, potrivit The Guardian. Comandamentul militar din sudul tarii precizeaza ca Hersonul a fost atacat in momentul…

- Doua femei au fost scoase dintre daramaturi in orasul Kahramanmaras din sudul Turciei, iar o mama si doi copii au fost salvati miercuri din orasul Antakya, desi au trecut noua zile de la seismul devastator din 6 februarie, iar sansele de a mai gasi supravietuitori sunt, teoretic, foarte mici, relateaza…

- Doua persoane au decedat, iar doi copii au fost grav raniti dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren, luni, pe raza localitatii Prelipca. Potrivit ISU Suceava, persoanele adulte, doua femei cu varste aproximative de 60 si 30 de ani, au ramas incarcerate, inconstiente, cu leziuni foarte…

- Tragedie in Capitala. Trei copii au murit intr-un incendiu care a cuprins o casa din sectorul 5. „In aceasta dimineața, in jurul orei 5:35, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința din str. Surduc, sectorul 5. Primele echipaje de intervenție ajunse la caz…

- Italia a primit intr-un port sigur Ocean Viking, nava umanitara a SOS Mediterranee, pentru debarcarea celor 113 persoane salvate in Marea Mediterana in prima operatiune a ambarcatiunii de la acostarea ei in Franta, in noiembrie, a anuntat, marti ONG-ul. Nava s-a indreptat catre portul Ravenna, desemnat…

- Cel putin zece persoane – inclusiv cinci copii – au murit, iar alte 14 au fost ranite intr-un incendiu, in noaptea de joi spre vineri, intr-un imobil de sapte etaje la Vaulx-en-Velin, la periferia de est a Lyonului, relateaza Le Figaro. Acest incendiu violent a izbucnit la ora locala 3.12 (4.12, ora…

- Planul roșu de intervenție a fost activat, sambata dimineata, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. 46 de copii si 46 de adulti au fost evacuati. Conform ISU Timis, la ora 7:45 a fost activat Planul rosu de interventie, dupa ce s-a semnalat o puternica degajare de fum. O autospeciala…

- Nu doar spitalele de pediatrie din Romania sunt supraaglomerate din cauza numeroaselor cazuri de viroze severe. Medicii de terapie intensiva din Germania au avertizat ca sectiile de pediatrie din spitale din tara se apropie de o criza, in parte din cauza cresterii numarului cazurilor de infectii respiratorii…