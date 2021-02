Stiri pe aceeasi tema

- „Tinutul Buzaului” (Buzau Land) ar putea deveni Geoparc UNESCO, recunoscut ca teritoriu cu valori naturale si culturale de importanta internationala, dosarul cu celor 18 comune care constituie Tinutul fiind trimis, anul trecut, la Paris, de Asociatia Tinutului Buzaului, pentru a fi evaluat de specialistii…

- Un studiu realizat de Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca privind perceptia poluarii in randul comunitatilor din Apuseni releva cateva concluzii interesante.

- Opt suflete intr-o camera cu trei paturi, o soba din tabla, un aragaz si doua mese. Fetitele cele mici nici macar nu realizeaza greutatile familiei, ele se bucura de faptul ca familia este impreuna si duc dorul tatalui.

- Seful Politiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, a provocat, pe 18 decembrie, un accident rutier pe o strada din Alba Iulia.In urma probelor biologice prelevate s-a stabilit ca acesta avea o aloolie de peste 5 la mie in momentul producerii accidentului. Din acea zi, nimeni nu mai știe insa nimic de acesta.Daniel…

- La data de 2 ianuarie 2021, in jurul orei 15,30, polițiștii din Campeni au intervenit la un accident rutier produs pe DN 75, intre localitațile Arieșeni și Scarișoara. Un tanar de 23 de ani, din Sinaia, județul Prahova, in timp ce conducea un autoturism pe DN 75, la kilometrul 42 + 200 de metri, a patruns…

- Oamenii de știința chinezi și americani in cadrul studiilor lor au risipit mitul "miracolului ecologic", care se presupune ca a avut loc in timpul pandemiei și a fost legat de imbunatațirea mediului. Cu toate acestea, potrivit specialiștilor, in perioada de auto-izolare forțata, cantitatea de substanțe…